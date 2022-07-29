Продукты пыталась украсть псковичка из магазина на улице Николая Васильева

14:19, 29 июля 2022, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали псковичку, совершившую кражу из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

29 июля находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Николая Васильева поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 31-летнюю местную жительницу, которая похитила из торгового зала продукты питания.

По факту хищения проводится проверка.