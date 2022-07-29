Псковские спортсменки примут участие в премии хореографического искусства в Москве

15:28, 29 июля 2022, ПАИ

Коллектив спортивной школы «Бригантина» поедет в Москву для участия в премии хореографического искусства «Щелкунчик». Об этом сообщила тренер отделения спортивной аэробики спортивной школы «Бригантина» Анжелика Алексеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Во время ковидных ограничений мы нашли возможность в онлайн-формате принять участие в международном танцевальном конкурсе. Это история с привлечением множества регионов и стран. В этом году мы участвовали уже второй раз, очно, и заняли два первых места», — рассказала она.

Ажелика Алексеева добавила, что в августе они едут на форум хореографов, где им поставят задачи о том, что нужно будет делать в Москве. Сама поездка в столицу запланирована на 12 января 2023 года

«Будет масштабное гала-представление, готовиться к которому начали уже за год. Для нас это очень интересно и в целом важно для спортивной аэробики», — отметила она.