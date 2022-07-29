Междворовые проезды привели в порядок на трёх улицах Пскова

15:33, 29 июля 2022, ПАИ

В нормативное состояние привели первые в этом году междворовые проезды. Это территория между домами № 61а, 63 на Рижском проспекте и № 46, 48 на улице Юбилейной и проезд между домами № 56, 58а на улице Коммунальной. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram.

В рамках ремонта произвели замену бортового камня, устройство основания и асфальтобетонного покрытия.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы. Ремонтируются территории, которые фактически (по межеванию) относятся к улично-дорожной сети, а не к многоквартирным домам.

В ближайшее время будут объявлены аукционы на приведение в порядок еще нескольких междворовых проездов в Пскове.