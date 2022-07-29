В Пскове может появиться городская федерация по стрельбе из лука

15:45, 29 июля 2022, ПАИ

Через два месяца в Пскове может появиться городская федерация по стрельбе из лука. Об этом сообщила основатель, руководитель лучного тира LOOK Таисия Кеньк во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 29 июля.

«Псков – единственный населенный пункт, который прирастает. Не учитывать такой город просто преступно», - добавила Таисия Кеньк.

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов отметил, что федерацию необходимо создавать для того, чтобы выносить ту или иную проблему. По его словам, соревнования нужно организовать во взаимодействии с администрацией города.