Подавший сигнал тревоги над Каспийским морем самолёт развернулся на обратный курс
Самолет, ранее подавший сигнал тревоги над Каспийским морем, развернулся на обратный курс, сообщает ТАСС.
«Пассажирский Boeing развернулся и возвращается», — сказал собеседник агентства.
Как уточняют «Известия», после того как самолёт развернулся, он на время пропал с карты Flightradar, после чего снова появился.
Ранее сообщалось, что лайнер, летевший по рейсу Грозный - Москва, подал сигнал тревоги над морем через полчаса после взлета, после чего снизился до высоты 3 тыс. метров.
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