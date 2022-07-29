Подавший сигнал тревоги над Каспийским морем самолёт развернулся на обратный курс

16:00, 29 июля 2022, ПАИ

Самолет, ранее подавший сигнал тревоги над Каспийским морем, развернулся на обратный курс, сообщает ТАСС.

«Пассажирский Boeing развернулся и возвращается», — сказал собеседник агентства.

Как уточняют «Известия», после того как самолёт развернулся, он на время пропал с карты Flightradar, после чего снова появился.

Ранее сообщалось, что лайнер, летевший по рейсу Грозный - Москва, подал сигнал тревоги над морем через полчаса после взлета, после чего снизился до высоты 3 тыс. метров.