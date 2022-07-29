Вылетевший в Москву Boeing успешно вернулся в Грозный

16:30, 29 июля 2022, ПАИ

Пассажирский Boeing, выполнявший рейс Грозный — Москва, успешно приземлился, сообщает ТАСС.

С пассажирами и экипажем все в порядке. Ранее сообщалось, что лайнер подал сигнал тревоги над морем через полчаса после взлета, после чего снизился до высоты 3 тыс. метров. После того как самолёт развернулся, он на время пропал с карты Flightradar, а потом появился снова.

Как пояснили в авиакомпании, на рейсе Грозный — Москва сработала индикация давления в салоне. Командир принял решение снизить эшелон до 3 тысяч метров и вернуться в аэропорт вылета, сообщила пресс-cлужба авиакомпании Utair.