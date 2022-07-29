Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих посетила «Михайловское»

16:55, 29 июля 2022, ПАИ

29 июля музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» посетила народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, пишет газета «Пушкинский край».

Алиса Фрейндлих является советской и российской актрисой театра и кино, исполнительницей песен, народной артисткой СССР, лауреатом Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского, трёх Государственных премий РФ и премии правительства РФ.

С 1983 года является одной из ведущих актрис Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.

Наиболее известна по картинам «Соломенная шляпка», «Агония», «Служебный роман», «Д’Артаньян и три мушкетёра».