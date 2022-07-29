В Великих Луках врач подозревается в получении взятки

17:10, 29 июля 2022, ПАИ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области по материалам оперативно-разыскной деятельности ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Великие Луки возбуждено уголовное дело в отношении врача Великолукской межрайонной больницы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, с конца 2019 года до начала 2022 года подозреваемый получил взятку в виде денег на общую сумму 84 тысячи рублей за предоставление представителю ритуальной компании ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей сведения об умерших пациентах, которые использовались коммерсантом для незамедлительного установления контакта с родственниками умершего в целях навязывания услуг по захоронению.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.