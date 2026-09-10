Грузовик столкнулся с лосем на трассе в Псковской области
Водитель грузовика столкнулся с лосем на 15-м километре (в сторону Санкт-Петербурга) в деревне Подборовье в Псковском районе. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
В результате ДТП пострадал водитель, мужчина 1951 года рождения. Пострадавший был зажат в автомобиле, спасатели деблокировали его с помощью гидравлического инструмента и передали бригаде медицины катастроф.
Местонахождение лося не установлено – животное убежало.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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