Грузовик столкнулся с лосем на трассе в Псковской области

22:56, 10 сентября 2026, ПАИ

Водитель грузовика столкнулся с лосем на 15-м километре (в сторону Санкт-Петербурга) в деревне Подборовье в Псковском районе. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





В результате ДТП пострадал водитель, мужчина 1951 года рождения. Пострадавший был зажат в автомобиле, спасатели деблокировали его с помощью гидравлического инструмента и передали бригаде медицины катастроф.

Местонахождение лося не установлено – животное убежало.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.