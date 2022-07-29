В Пскове завершена реставрация Поганкиных палат

17:18, 29 июля 2022, ПАИ

Специалисты приняли ремонтно-реставрационные работы, проведённые для сохранения Поганкиных палат, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Реставраторы выполнили комплексные ремонтно-реставрационные работы с приспособлением для современного использования, благоустроили прилегающую территорию. В Поганкиных палатах будут размещаться экспозиции из фондов Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Работы велись в рамках совместного проекта правительства Российской Федерации и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России»: в рамках подпроекта «Музейный квартал». Заказчиком работ выступил Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга.

Напомним, Поганкины палаты — памятник гражданской архитектуры. Это самая большая гражданская постройка XVII века на территории древнего Пскова. Палаты полностью сохранили свой объем, представляют собой П-образное здание, построенное из псковского известняка и состоящее из трех частей: трехэтажной, двухэтажной, одноэтажной. Здание построено по заказу главы рода, крупнейшего псковского купца С. Поганкина.