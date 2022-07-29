Александр Голышев: Наука – важнейший институт современного государства

17:45, 29 июля 2022, ПАИ

«Наука – важнейший институт современного государства. Она обеспечивает прогресс, суверенитет, стабильность и устойчивое развитие. Превращение науки в реальную экономическую силу определяет динамику государства и его положение в мире», - считает российский культуролог, доктор культурологии, профессор, член-корреспондент Санкт-Петербургского отделения МАН ВШ и АН ВШ РФ (2015), заслуженный работник культуры РФ, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев.

По его словам, сама историческая роль, предопределенная России, требует от страны, минуя этап догоняющего развития, стать лидером, и не только в сфере высоких технологий. Сегодня такая возможность есть, убежден Голышев.

«Страна четко определила свой путь и вектор дальнейшего социально-экономического развития, что требует значительного научного обеспечения. Талантами, научными кадрами, научными организациями страна не обижена, но организация и реализация их энергии явно требует новых усилий. План проведения Десятилетия науки и технологий (2022-2031) очень своевременен и должен внести огромный вклад в решение этих задач. Очень правильно, что в нем в очередной раз предусматривается целевая поддержка талантливой научной молодежи. Да, это первостепенно. Но возникают вопросы о месте и роли Академии наук России, как высшей научной организации фундаментальных исследований в области естественных и общественных наук, в реализации этого плана.

В решение задач научно-технологического развития (НТР) страны и регионов должны быть включены и университеты, чей потенциал в научных исследованиях по приоритетным направлениям НТР используется пока явно недостаточно. Из публичного внимания, как всегда, выпадают отраслевые НИИ, а они как раз и отвечают за реализацию новых технологий и ознакомление народа с научно-технологическими достижениями в своих отраслях. Сегодня существенно изменяется мировой культурный ландшафт, происходит формирование новой информационной и цифровой культуры. Будущее человечества складывается буквально у нас на глазах и во многом будет зависеть от тех ценностей, которые будут приняты за базовые. Это особо актуализирует гуманитарные знания и выдвигает новые требования к общественным наукам и социокультурным исследованиям», - сказал Александр Голышев.