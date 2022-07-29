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Как познакомиться с Псковом без экскурсоводов

Фото: Арсений Тимашов.

Чтобы познакомиться с древним городом Псковом и всеми его  достопримечательностями, можно заказать экскурсию. Но если по каким-то причинам сделать это не получается, отдых не будет омрачен. Издание «Псковская правда» привела способы, воспользоваться которыми может каждый турист совершенно без экскурсовода. 

Можно зайти на сайт информационного туристического портала Псковской области, где в разделе «Отдыхай в Псковской области» найдутся подробные сведения о достопримечательностях центра города, с адресами туристических объектов и данными о режиме их работы. Тут же существует раздел «Топ фотолокаций Псковской области».

Портал туристского информационного центра Псковской области можно найти по QR-коду, размещенному на пяти информационных стендах, которые установлены в разных местах города:

– на улице Пушкинской, напротив Псковского драмтеатра;

– в Детском парке у памятника святой равноапостольной княгини Ольги;

– рядом со смотровой площадкой у реки Псковы (со стороны Кремля);

– рядом со смотровой площадкой у реки Псковы (со стороны Золотой набережной);

– на горе Соколихе на подъёме к монументу в память о Ледовом побоище.

Жители и гости города могут, наведя камеру своего смартфона на QR-код, узнать о достопримечательностях, уникальных местах и интересных событиях региона.

Также информационные таблички с QR-кодами установлены возле достопримечательностей города в центральной части Пскова, в том числе у памятника княгине Ольге, на Аллее Героев Советского Союза, около памятника Скобарю в Детском парке.

Ещё о нескольких способах обойтись без экскурсовода в Пскове, читайте на сайте «Псковской правды».

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