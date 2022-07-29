Псковскому военному вынесли приговор за оставление службы
Военнослужащий, самовольно оставивший место службы, оказался на скамье подсудимых, сообщили в объединённой пресс-службе Псковских судов.
Псковский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военнослужащего, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 337 УК РФ.
Судом установлено, что мужчина без уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств перестал прибывать на службу, проводил время по своему усмотрению, уклонившись от исполнения обязанностей военной службы свыше 1 месяца.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.
Приговор в законную силу не вступил.
Всего в текущем году Псковским гарнизонным военным судом осуждено восемь военнослужащих за самовольное оставление места службы.
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