Псковскому военному вынесли приговор за оставление службы

20:23, 29 июля 2022, ПАИ

Военнослужащий, самовольно оставивший место службы, оказался на скамье подсудимых, сообщили в объединённой пресс-службе Псковских судов.

Псковский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военнослужащего, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 337 УК РФ.

Судом установлено, что мужчина без уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств перестал прибывать на службу, проводил время по своему усмотрению, уклонившись от исполнения обязанностей военной службы свыше 1 месяца.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

Всего в текущем году Псковским гарнизонным военным судом осуждено восемь военнослужащих за самовольное оставление места службы.