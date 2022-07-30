Первый урожай клубники с фермы «Экодар» реализовали в Пскове и Санкт-Петербурге

23:45, 30 июля 2022, ПАИ

На ферме «Экодар» в Псковском районе выращивают клубнику. Об этом в своём еженедельном обращении рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников со ссылкой на телеканал «Первый Псковский».

Глава региона привёл в пример это фермерское хозяйство, как случай, когда предприниматель несколько лет занимался перепродажей и сам перешёл к работе на земле.

«В Псковской области это не самая простая задача, но современные технологии её успешно решили. Первый урожай – 5 тонн с гектара, которые пошли на рынки Пскова и Санкт-Петербурга. В перспективе фермеры планируют установить теплицы, чтобы выращивать ягоды круглый год и осваивать новые земли», – отметил Михаил Ведерников.