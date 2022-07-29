Данные пользователей «Почты России» злоумышленники слили в интернет

22:33, 29 июля 2022, ПАИ

В сеть слили данные пользователей «Почты России».

В выложенном образце ровно 10 миллионов строк, они содержат номер отслеживания (трек-номер отправления), ФИО (или название компании) отправителя/получателя, телефон получателя, город/индекс отправителя/получателя, вес/статус отправления, дата/время отправления.

Утечка данных не угрожает безопасности клиентов «Почты России», поскольку не содержала банковских данных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.

«Утечка не содержала банковских данных, безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает», – сказано в сообщении компании.

Служба безопасности «Почты России» уже заблокировала доступ к данным через скомпрометированный аккаунт и перепроверила уровень безопасности по всем возможным точкам доступа, отмечает пресс-служба.