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Общество

Данные пользователей «Почты России» злоумышленники слили в интернет

Персональные данные пользователей «Почты России» оказались в сети Интернет. Фото: iXBT

В сеть слили данные пользователей «Почты России».

В выложенном образце ровно 10 миллионов строк, они содержат номер отслеживания (трек-номер отправления), ФИО (или название компании) отправителя/получателя, телефон получателя, город/индекс отправителя/получателя, вес/статус отправления, дата/время отправления.

Утечка данных не угрожает безопасности клиентов «Почты России», поскольку не содержала банковских данных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.

«Утечка не содержала банковских данных, безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает», – сказано в сообщении компании.

Служба безопасности «Почты России» уже заблокировала доступ к данным через скомпрометированный аккаунт и перепроверила уровень безопасности по всем возможным точкам доступа, отмечает пресс-служба.

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