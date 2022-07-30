Архиерейский дом на подворье Псково-Печерского монастыря «вырос» на целый метр

00:02, 30 июля 2022, ПАИ

Декоративная отделка над карнизами (аттики) и новые световые окна появятся после реставрации Архиерейского дома на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове. Об этом сообщили в АНО «Возрождение».

Первоначальный облик будет возвращен историческому зданию, построенному в 1881 г. по проекту петербургского архитектора Новицкого. Архиерейский дом впервые встречается на плане Пскова 1890 г., где сказано, что в архиерейском доме есть домовая Крестовая церковь. Одно из интереснейших зданий в Пскове периода эклектики, решенное с использованием приемов, характерных для раннего классицизма. Образец «стиля Людовика ХVI» в архитектуре Пскова.

Здание неоднократно подвергалось перепланировкам в связи с приспособлением под больничный корпус. До капитального ремонта в конце 1980-х в здании располагалась поликлиника Псковский онкологический диспансер.

К началу XXI в. были утрачены элементы внутренней отделки помещений и декора фасадов. Утрачена первоначальная крыша, аттики.

В настоящее время выполнены археологические изыскания. Проведены новые коммуникации.

По заказу АНО «Возрождение» в Санкт-Петербурге реставраторами выполнены детали декора для фасада здания. Будет восстановлен балкон с коваными решетками. Центральному входу вернут первоначальный вид. Сейчас завершаются наружные штукатурные работы. Изменится цвет здания.

Высота зданий на территории подворья будет визуально увеличена почти на 1 метр, за счет понижения культурного слоя, образовавшегося более, чем за 100 лет, со времени постройки.

На первоначальную изменится конфигурация крыши. Кровельщики приступили к работам. Планировка внутри здания останется прежней. В Архиерейском доме будет размещаться епархиальное управление.