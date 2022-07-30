Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Архиерейский дом на подворье Псково-Печерского монастыря «вырос» на целый метр

Архиерейский дом. Фото: Telegram

Декоративная отделка над карнизами (аттики) и новые световые окна появятся после реставрации  Архиерейского дома на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове. Об этом сообщили в АНО «Возрождение».

Первоначальный облик будет возвращен историческому зданию, построенному в 1881 г. по проекту петербургского архитектора Новицкого. Архиерейский дом впервые встречается на плане Пскова 1890 г., где сказано, что в архиерейском доме есть домовая Крестовая церковь. Одно из интереснейших зданий в Пскове периода эклектики, решенное с использованием приемов, характерных для раннего классицизма. Образец «стиля Людовика ХVI» в архитектуре Пскова.

Здание неоднократно подвергалось перепланировкам в связи с приспособлением под больничный корпус. До капитального ремонта в конце 1980-х в здании располагалась поликлиника Псковский онкологический диспансер.

К началу XXI в. были утрачены элементы внутренней отделки помещений и декора фасадов. Утрачена первоначальная крыша, аттики.

В настоящее время выполнены археологические изыскания. Проведены новые коммуникации. 

По заказу АНО «Возрождение» в Санкт-Петербурге реставраторами выполнены детали декора для фасада здания. Будет восстановлен балкон с коваными решетками. Центральному входу вернут первоначальный вид. Сейчас завершаются наружные штукатурные работы. Изменится цвет здания.

Высота зданий на территории подворья будет визуально увеличена почти на 1 метр, за счет понижения культурного слоя, образовавшегося более, чем за 100 лет, со времени постройки.

На первоначальную изменится конфигурация крыши. Кровельщики приступили к работам. Планировка внутри здания останется прежней. В Архиерейском доме будет размещаться епархиальное управление.     

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

30 июля 2022

Архиерейский дом на подворье Псково-Печерского монастыря «вырос» на целый метр

29 июля 2022

АФИША Куда пойти на выходных в Псковской области
29 июля 2022

Бывшие солистки группы «Тату» выступят в Минске
28 июля 2022

В Пскове восстановят здание Печерского подворья
28 июля 2022

В Пушкинском музее-заповеднике открывается выставка пленэрных работ студентов-живописцев
28 июля 2022

27 июля состоялась первая экскурсия по храмам псковской архитектурной школы

28 июля 2022

29 июля в Печорах пройдет органный концерт «От барокко к ренессансу»
28 июля 2022

Псковичей приглашают на вечер балета в «Михайловское»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...