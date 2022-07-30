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Общество

В российских школах появится новый формат классных часов

Во всех школах страны с 5 сентября 2022 года появятся классные часы, которые будут также посвящены ценностям российского общества, пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова.

«С 5 сентября этого года [будут введены классные часы]. Министерство просвещения исходит из того, что они будут во всех школах. Министерство в ходе августовских конференций планирует с педагогами провести подготовительную работу этого направления в рамках программы воспитания в школе, чтобы классные руководители могли сами эти классные часы под названием «Разговоры о важном» проводить», - сказал Новиков.

Эти классные часы будут проводится в разных формах в зависимости от возраста школьников. Это могут быть дискуссии по итогам просмотренного фильма, квиз, методический материал в форме полноценного урока, общение с экспертом по теме.

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