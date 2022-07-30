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В МЧС рассказали псковичам, как подготовить ребенка к походу в лес

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Каждый год с наступлением весны и до середины осени люди отправляются в лес на пикники, в походы за грибами и ягодами. Не редко они берут с собой детей. Поэтому риск потеряться в сезон «тихой охоты» существует не только для взрослых, но и для детей. Тем не менее такого исхода можно избежать, научив детей простым навыкам выживания, даже если они заблудились в лесу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Необходимо научить ребёнка правильно действовать в трудной ситуации. Очень важен психологический настрой. Главное, чтобы, оставшись один, ребенок не растерялся и не поддался панике.

Отправляясь в лес, надо одеть ребёнка в яркие вещи, это поможет не терять его из виду, так как в таком случае его будет легко заметить. Не использовать одежду зеленых или темных цветов в летнее время года, бежевых или коричневых – осенью и весной, белых или серых – зимой. Пришить светоотражатели на рукава одежды и на брюки – это увеличивает шансы быть замеченным в темноте.

Псковичей просят поговорить с ребёнком и убедить его, что он не должен отходить далеко от взрослых. Нужно постараться удержать его возле себя в первую очередь, но иногда это невозможно, потому что дети очень легко отвлекаются. Снабдите ребёнка свистком, чтобы в случае необходимости он мог подать знак, где он.

«Бывали случаи, когда дети избегали поисковиков, потому что им было стыдно, что они заблудились, и часто они боялись наказания. Объясните ребёнку: «Любой человек может заблудиться, взрослый или ребенок. И что бы ни случилось, я буду искать тебя». Если они будут уверены, что вы любите их, они будут менее испуганны, менее склонны к панике и будут стараться быть найденными», – рассказали в пресс-службе.

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