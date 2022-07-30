До +24 градусов обещают в Псковской области 30 июля

11:35, 30 июля 2022, ПАИ

Сегодня на территории Псковской области прогнозируют переменную облачность. Ночью могут быть кратковременные дожди, днем без осадков, сообщили в псковском гидрометцентре.

30 июля будет наблюдаться ветер западных направлений 3 – 8 метров в секунду. Температура по области – ночью от +7 до +12 гр.С, днем от +19 до +24 гр.С. Атмосферное давление низкое.