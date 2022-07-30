Государственная дума рассмотрит законопроект о 13-ой пенсии

11:52, 30 июля 2022, ПАИ

Осенью в государственную думу внесут законопроект о 13-ой пенсии. Такое нововведение поможет поддержать одну из наименее социально-защищенных категорий граждан, сообщают Известия со ссылкой на лидера фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова.

Также, по словам авторов законопроекта, это поможет стимулировать покупательский спрос для развития российской экономики. В частности, авторами инициативы предлагается внести изменения в закон «О страховых пенсиях». Согласно законопроекту, пожилые граждане буду получать дополнительную 13-ую пенсию. Также предусматривается двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости лицам, достигшим семидесяти лет.

По мнению авторов проекта, изменения необходимы для улучшения качества жизни пенсионеров. «Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», – заявили они. По предварительным оценкам, для реализации инициативы может потребоваться 654,8 миллиарда рублей из федерального бюджета. Авторы проекта подчеркивают, что в конечном итоге эти государственные затраты «пойдут через потребительский рынок именно на поддержку наших предприятий».