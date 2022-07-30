Выходные дни в центре Пскова будут сопровождаться музыкой

12:08, 30 июля 2022, ПАИ

Выходные дни в центре Пскова будут сопровождаться музыкой. Песни будут звучать каждую субботу и воскресенье с 11:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00 на Октябрьском проспекте. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава администрации города Борис Елкин.

Контент для вещания будет разнообразным. К праздничным датам специалисты Управления культуры Администрации города будут составлять тематические музыкальные подборки, например, на День ВМФ – песни о флоте, на День физкультурника – песни о спорте.

«Надеюсь, что музыка будет дарить псковичам и гостям города хорошее настроение, положительные эмоции и ощущение праздника», – прокомментировал Елкин.