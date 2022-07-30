В Испании подтвердили первый в стране случай смерти человека от оспы обезьян

12:22, 30 июля 2022, ПАИ

В Испании подтвердили первый случай смерти человека от оспы обезьян, пишет ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Испании. По его информации, всего в королевстве было выявлено почти 4,3 тысяч инфицированных.

Напомним, что 23 июля Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе.