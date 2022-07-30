В Великих Луках проходит патриотическая акция в поддержку СВО и российских вооружённых сил

12:58, 30 июля 2022, ПАИ

В Великих Луках возле краеведческого музея проходит патриотическая акция в поддержку СВО и российских вооружённых сил, выполняющих свой долг в специальной операции на Украине, сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда Новости».

Организаторы мероприятия- АНО «Центр поддержки и реализации молодежных инициатив «ЛУКИ МОЛ» совместно с Союзом Десантников Псковской области .

Со словами приветствия к участникам митинга обратились заместитель главы города Сергей Агарев, депутаты Великолукской городской Думы Елена Чернозубова, Дмитрий Белюков, председатель городского совета ветеранов Пётр Подгорный, председатель союза десантников Псковской области Алексей Скачков, пресс-секретарь местного штаба Юнармии Дамиан Мисун, активистка городского студенческого совета Александра Жукова, Члены союза писателей России Светлана Размыслович и Андрей Канавщиков, Юрий Ишков и другие.

Тон акции задали также исполнители и творческие коллективы города, которые исполнили патриотические песни о России и подвиге нашего народа: вокальный ансамбль «Традиция», Сергей Копаев, Анастасия Зараева и другие.

Во время проведения акции челны союза десантников, ветераны Афганской войны и молодёжь города развернули большой триколор в цветах российского флага. По подсчётам организаторов на мероприятии присутствуют 500 человек.