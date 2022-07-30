До +25 градусов прогнозируют в Псковской области 31 июля
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 31 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
Ветер западных направлений 0-5 м/сек. Температура по области: ночью от +5 до +10 гр.С, днем от +20 до +25 гр.С. Атмосферное давление низкое.
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