Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До +25 градусов прогнозируют в Псковской области 31 июля

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 31 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Ветер западных направлений 0-5 м/сек. Температура по области: ночью от +5 до +10 гр.С, днем от +20 до +25 гр.С. Атмосферное давление низкое.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

30 июля 2022

В Плюсском районе установят банкомат
30 июля 2022

До +25 градусов прогнозируют в Псковской области 31 июля

30 июля 2022

В пяти дворах Пскова завершены работы по благоустройству
30 июля 2022

В Великих Луках проходит патриотическая акция в поддержку СВО и российских вооружённых сил
30 июля 2022

В Пскове завершена реставрация Поганкиных палат
30 июля 2022

Михаил Ведерников поздравил Изборск с 1160-летием

30 июля 2022

В Испании подтвердили первый в стране случай смерти человека от оспы обезьян
30 июля 2022

Выходные дни в центре Пскова будут сопровождаться музыкой

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...