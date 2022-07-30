В Плюсском районе установят банкомат

13:36, 30 июля 2022, ПАИ

Две недели назад во время рабочей поездки губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Плюсский район жители обратились с просьбой установить банкоматы в Заплюсье и Лядах. Глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что этот вопрос был проработан с Александром Котовым и управляющим Псковским отделением Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Владимиром Компанийцем.

В Заплюсье будет установлен банкомат на заправке Сургутнефтегаза в конце августа. На данный момент жители могут снимать наличные со своей карты в магазине «Продукты» на улице Пионерской, 2. В Лядах жители смогут снимать наличные в магазине Облпотребсоюза (для этого Банк поставит специальное кассовое оборудование). Пока будет возможность снимать до 5 тысяч рублей. Чтобы её увеличить, обсудим установку аналогичного оборудования в местной «Пятёрочке».



Кроме этого, сейчас еженедельно по пятницам в Лядах работает мобильный офис Сбербанка. С 9 августа он будет приезжать два раза в неделю.