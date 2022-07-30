ВС РФ уничтожили эшелон, перевозивший элитный батальон президента Украины

14:11, 30 июля 2022, ПАИ

ВС РФ разгромили воинский железнодорожный эшелон в ДНР, перевозивший элитный батальон бригады президента Украины, уничтожено более 140 националистов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

«Высокоточным оружием воздушного базирования вечером, 28 июля, прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины», – заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, в результате удара уничтожено более 140 националистов. «Еще около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя», – добавил он.