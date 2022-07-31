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Омельянов день: что можно и нельзя делать 31 июля

Память святого мученика Емилиана, пострадавшего за веру во времена императора Юлиана Отступника, чтут православные христиане 31 июля, сообщает calend.ru.

В южных районах Руси на Омельяна как раз заканчивалась жатва. В этот день на поле приглашали священника, который служил молебен и освящал инструменты. После этого серпы уносили домой и бережно хранили до следующего года.

Лучшим отдыхом после летней уборки в полях была баня, где в этот день было принято париться вениками из ржаной соломы, а также из полевых трав и цветов. Говорили, что такой обряд смывает всю усталость, накопившуюся за время жатвы.

В баню заходили с поклоном, чтобы не обидеть банного духа.

Чего нельзя делать 31 июля:

  • существовало поверье, что в этот день нельзя выходить за порог после захода солнца, якобы в это время по улицам разгуливает нечистая сила и ищет себе жертву;
  • нельзя также подметать или пылесосить пол – вместе с пылью можно вымести из дома удачу и благополучие.
  • 31 июля не стоит брать деньги в долг или возвращать ранее занятые суммы – это может породить в скором времени новые финансовые проблемы.

Приметы:

  • в этот день по различным признакам наши предки пытались предсказать погоду на осень. Если на березах к этому дню появились желтые листья на нижних ветках, осень наступит поздно и будет теплой, а если пожелтели листья на верхних ветках, осень придет рано;
  • кроме того, в народе заметили, что какая погода стоит в последние два дня июля, такой стоит ждать и осенью;
  • если пауки активно плетут сети, надолго установится сухая погода.
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