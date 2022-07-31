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Культура

Единый билет в картинную галерею Псковского музея-заповедника можно купить с 1 августа

С 1 августа у псковичей и гостей города появится возможность приобретать единый билет в картинную галерею Псковского музея-заповедника и на экспозицию «Культура и искусство древнего Пскова», сообщали ранее в Telegram-канале музея.

По этому билету желающим будет доступна экскурсия по трем залам, в которых представлены лучшие экспонаты музея из Поганкиных палат.

Экскурсия подробно расскажет об истории Псковщины, ремеслах, торговле, войнах, культуре и искусстве. Представлена также иконопись, художественное серебро и археологические находки.

После этого можно увидеть три этажа картинной галереи Псковского музея-заповедника, где представлены более трехсот художественных произведений русских художников, отражающих историю искусства России за четыре столетия.

Зрительный ряд, включающий в себя наиболее яркие в художественном отношении работы, даст возможность наблюдать смену и развитие стилей, отражающих меняющийся взгляд на изменяющийся мир.

Билеты можно будет приобрести с 1 августа в кассе и на сайте Псковского музея-заповедника.

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