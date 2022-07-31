Что изменится в жизни псковичей с 1 августа

10:05, 31 июля 2022, ПАИ

​В августе вступят в силу законы, которые повлияют на разные категории россиян: пенсионеров, самозанятых, спортсменов и некоторых других. Также в августе вступят в силу законы, касающиеся жителей Украины, Луганской и Донецкой народных республик.

Что именно изменится в жизни россиян в последнем месяце лета, читайте в кратком обзоре основных законодательных изменений.

Повышение пенсий

С 1 августа проиндексируют пенсии работающим пенсионерам. Размер повышения будет зависеть от суммы страховых взносов, которые работодатель уплатил в пенсионную систему в предыдущем году. Перерасчет выплат будет производиться в беззаявительном порядке. Размер повышения выплат для каждого человека индивидуален – его можно уточнить в Пенсионном фонде.

Как уточнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, получать проиндексированную пенсию граждане смогут уже после завершения трудовых отношений.

Также в августе фиксированную выплату к пенсии удвоят тем россиянам, которым в этом месяце исполнилось 80 лет. Доплата составит 7 200 рублей.

«Спортивный» вычет

С 2022 года можно будет использовать новый налоговый вычет: он позволит уменьшать доходы на расходы для занятий спортом и экономить на НДФЛ. Вычет коснется только тех доходов, что будут получены начиная с 2022 года, но закон вступит в силу с 1 августа.

Вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими соцвычетами. Его можно будет получить не только на себя, но и на детей.

Упрощение регистрации для самозанятых

Россияне теперь смогут стать самозанятыми через портал «Госуслуг». Данные поступят в налоговые органы автоматически. До этого сделать это можно было только через приложение «Мой налог» и личный кабинет на сайте ФНС.

Кроме того, воспользоваться специальным налоговым режимом для самозанятых с августа смогут граждане Украины, Луганской и Донецкой народных республик.

Пандемия показала, что правительство готово уравнять самозанятых в правах с малым бизнесом. Неоднократно ставился вопрос о возможности их привилегированного участия в закупках. Начиная с апреля 2020 года самозанятые получили такое право.

Сведения о налогоплательщике начнут передавать третьим лицам

С 1 августа вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми инспекция сможет передавать сведения о налогоплательщике третьим лицам. Предоставление данных не будет считаться разглашением налоговой тайны, если это сделано с согласия гражданина. Такое согласие можно дать в отношении всех сведений или их части, направив в инспекцию соответствующий документ в электронном виде. Его формат, а также порядок предоставления третьим лицам сведений, составляющих налоговую тайну, утвердит ФНС. Еще одна поправка упрощает постановку на учет в налоговых органах иностранных организаций, которые открывают счета в России. Сейчас для постановки на учет нужно присутствие таких организаций и их заявление. После вступления закона в силу это будет возможно по заявлению кредитной организации, открывающей счет. «Это упрощает их постановку на учет и открытие счета», – сказала Ольга Ануфриева. В том числе эта норма связана с оплатой за газ в рублях, отметила она.

Изменения в законе «Об оружии»

Ближе к концу месяца, 25 августа, вступают в силу ряд поправок в федеральный закон «Об оружии». В частности, уточнены основания для приобретения гражданского огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Кроме того, вводятся понятия «техническое обслуживание оружия» и «ремонт оружия».

Отныне граждане, имеющие соответствующую лицензию, смогут ремонтировать гражданское и служебное оружие юридическим лицам. Передача оружия для ремонта осуществляется на основании направления, который выдается Росгвардией.

Россияне, награжденные боевым короткоствольным ручным стрелковым оружием, теперь смогут приобретать и хранить патроны к гражданскому огнестрельному оружию, имеющие равные калибр и размеры с патронами к наградному оружию. Торговые организации смогут продавать (а спортивные и образовательные организации – передавать) им такие патроны для проведения учебных и тренировочных стрельб из наградного оружия.

Реклама детских смесей изменится

В законе речь идет не о запрете рекламы этой продукции, а лишь о ее особых условиях.

«Реклама продуктов, предназначенных для использования в качестве заменителей женского молока, и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение его первого года жизни, должна содержать утверждение о преимуществах грудного вскармливания детей, сведения о возрастных ограничениях применения таких продуктов и предупреждение о необходимости консультаций специалистов», – говорится в документе.

Закон вступит в силу с 27 августа.

ЦБ ужесточил требования к банкам

С 1 августа Банк России (Центробанк, ЦБ) ужесточил требования к обязательным резервам банков: объемы их средств для выполнения обязательств перед клиентами увеличатся.



Так, для банков с универсальной лицензией норматив для резервов в рублях повышается до 3 %. А для банков с универсальной и базовой лицензией норматив для резервов в валюте вырастет до 5 процентов, а по резервам в рублях – не изменится.

Хранение обязательных экземпляров книг

В конце месяца, 30 августа, в силу вступит закон, предусматривающий передачу Российской государственной библиотеке функций Информационного телеграфного агентства России по приему и хранению обязательных экземпляров книг, других печатных изданий, аудиовизуальной продукции и федерального экземпляра документов.

Закон направлен на оптимизацию процессов, связанных с правовым регулированием отношений по доставке и хранению обязательного экземпляра документов.