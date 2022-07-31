Что изменится в жизни псковичей с 1 августа
В августе вступят в силу законы, которые повлияют на разные категории россиян: пенсионеров, самозанятых, спортсменов и некоторых других. Также в августе вступят в силу законы, касающиеся жителей Украины, Луганской и Донецкой народных республик.
Что именно изменится в жизни россиян в последнем месяце лета, читайте в кратком обзоре основных законодательных изменений.
Повышение пенсий
С 1 августа проиндексируют пенсии работающим пенсионерам. Размер повышения будет зависеть от суммы страховых взносов, которые работодатель уплатил в пенсионную систему в предыдущем году. Перерасчет выплат будет производиться в беззаявительном порядке. Размер повышения выплат для каждого человека индивидуален – его можно уточнить в Пенсионном фонде.
Как уточнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, получать проиндексированную пенсию граждане смогут уже после завершения трудовых отношений.
Также в августе фиксированную выплату к пенсии удвоят тем россиянам, которым в этом месяце исполнилось 80 лет. Доплата составит 7 200 рублей.
«Спортивный» вычет
С 2022 года можно будет использовать новый налоговый вычет: он позволит уменьшать доходы на расходы для занятий спортом и экономить на НДФЛ. Вычет коснется только тех доходов, что будут получены начиная с 2022 года, но закон вступит в силу с 1 августа.
Вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими соцвычетами. Его можно будет получить не только на себя, но и на детей.
Упрощение регистрации для самозанятых
Россияне теперь смогут стать самозанятыми через портал «Госуслуг». Данные поступят в налоговые органы автоматически. До этого сделать это можно было только через приложение «Мой налог» и личный кабинет на сайте ФНС.
Кроме того, воспользоваться специальным налоговым режимом для самозанятых с августа смогут граждане Украины, Луганской и Донецкой народных республик.
Пандемия показала, что правительство готово уравнять самозанятых в правах с малым бизнесом. Неоднократно ставился вопрос о возможности их привилегированного участия в закупках. Начиная с апреля 2020 года самозанятые получили такое право.
Сведения о налогоплательщике начнут передавать третьим лицам
С 1 августа вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми инспекция сможет передавать сведения о налогоплательщике третьим лицам. Предоставление данных не будет считаться разглашением налоговой тайны, если это сделано с согласия гражданина.
Такое согласие можно дать в отношении всех сведений или их части, направив в инспекцию соответствующий документ в электронном виде. Его формат, а также порядок предоставления третьим лицам сведений, составляющих налоговую тайну, утвердит ФНС.
Изменения в законе «Об оружии»
Ближе к концу месяца, 25 августа, вступают в силу ряд поправок в федеральный закон «Об оружии». В частности, уточнены основания для приобретения гражданского огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Кроме того, вводятся понятия «техническое обслуживание оружия» и «ремонт оружия».
Отныне граждане, имеющие соответствующую лицензию, смогут ремонтировать гражданское и служебное оружие юридическим лицам. Передача оружия для ремонта осуществляется на основании направления, который выдается Росгвардией.
Россияне, награжденные боевым короткоствольным ручным стрелковым оружием, теперь смогут приобретать и хранить патроны к гражданскому огнестрельному оружию, имеющие равные калибр и размеры с патронами к наградному оружию. Торговые организации смогут продавать (а спортивные и образовательные организации – передавать) им такие патроны для проведения учебных и тренировочных стрельб из наградного оружия.
Реклама детских смесей изменится
В законе речь идет не о запрете рекламы этой продукции, а лишь о ее особых условиях.
«Реклама продуктов, предназначенных для использования в качестве заменителей женского молока, и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение его первого года жизни, должна содержать утверждение о преимуществах грудного вскармливания детей, сведения о возрастных ограничениях применения таких продуктов и предупреждение о необходимости консультаций специалистов», – говорится в документе.
Закон вступит в силу с 27 августа.
ЦБ ужесточил требования к банкам
С 1 августа Банк России (Центробанк, ЦБ) ужесточил требования к обязательным резервам банков: объемы их средств для выполнения обязательств перед клиентами увеличатся.
Так, для банков с универсальной лицензией норматив для резервов в рублях повышается до 3 %. А для банков с универсальной и базовой лицензией норматив для резервов в валюте вырастет до 5 процентов, а по резервам в рублях – не изменится.
Хранение обязательных экземпляров книг
В конце месяца, 30 августа, в силу вступит закон, предусматривающий передачу Российской государственной библиотеке функций Информационного телеграфного агентства России по приему и хранению обязательных экземпляров книг, других печатных изданий, аудиовизуальной продукции и федерального экземпляра документов.
Закон направлен на оптимизацию процессов, связанных с правовым регулированием отношений по доставке и хранению обязательного экземпляра документов.
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