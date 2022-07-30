Сотрудница консульства Норвегии заявила, что ненавидит русских

15:46, 30 июля 2022, ПАИ

Сотрудница консульства Норвегии заявила, что ненавидит русских. Чиновница возмутилась тому, что ей, как и всем остальным посетителям, нужно подождать, пока горничные закончат убираться в номере, сообщает Telegram-канал Mash.

«Я ненавижу русских! Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как», - приводит ее комментарий канал.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала наш пост о русофобных заявлениях сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен: «В настоящий момент в МИД России прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии. Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно. В высказываниях этой гражданки явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство».