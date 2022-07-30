Евгения Смольянинова озвучит мультик о встрече Ольги Сергеевой и Андрея Тарковского

16:17, 30 июля 2022, ПАИ

Певица, композитор, заслуженная артистка РФ, хранительница песен Ольги Сергеевой Евгения Смольянинова озвучит в Усвятах мультик о встрече псковской исполнительницы народных песен и режиссера фильма «Андрей Рублев» Андрея Траковского, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Это один мультфильм из серии, посвященной объектам культурного наследия и туристической привлекательности территории города Пскова. Каждая серия будет представлять собой историю от лица персонажа. Напомним, что во время «Западных ворот» Гоша Куценко в студии «7 НЕБО» озвучил мультфильм о встрече князя Игоря и княгини Ольги.

Также исполнительница на фестивале «Знак русского» выступила с исполнением народных песен. На площадке фестиваля гости также делают различные поделки, участвуют в мастер-классах. Гости мероприятия смогли также потанцевать под аккомпанемент шоу-дуэта баяниста «Воробьи» из города Витебска.