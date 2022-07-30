Семь тысяч рублей украла мошенница у псковички

17:19, 30 июля 2022, ПАИ

В регионе зарегистрированы факты мошенничества при осуществлении операций купли-продажи в Сети. Так, жительница областного центра решила через один из популярных интернет-сайтов продать детскую коляску и разместила соответствующее объявление, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вскоре на контакт с ней вышла неизвестная девушка. Однако сделка закончилась тем, что незнакомка ввела псковичку в заблуждение и обманным путем завладела ее деньгами в сумме более семи тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.