Великолучанам напомнили, где можно пройти ревакцинацию

17:38, 30 июля 2022, ПАИ

Великолукская межрайонная больница напоминает жителям города о том, что вакцинация и ревакцинация остаются основным способом противостоять инфекции и избежать тяжелых осложнений, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Вакцинацию можно пройти в прививочных кабинетах всех поликлиник «Великолукской межрайонной больницы» вне зависимости от места жительства и прикрепления к медицинской организации.



Записаться на вакцинацию и ревакцинацию можно на Едином портале государственных услуг, а также можно записаться и узнать режим работы прививочных кабинетов по телефону: в поликлинике №1 – тел.:8(81153)7-88-99; в поликлинике №2 – тел.:8(81153)9-19-80; в поликлинике №3 –тел.:8(81153)7-28-62; ф-ле «Куньинский» – тел.:8(81149)2-14-01.