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Своеобразная карта Псковской и Новгородской областей обнаружена научным сотрудником в Новоржеве

Исследование валунов в Новоржевском районе. Фото газеты "Земля новоржевская"

В Новоржевском районе у деревни Рубачево научный сотрудник музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» из Санкт-Петербурга Александр Дмитриев обследовал валуны, передает Псковскому агентству информации редакция газеты «Земля Новоржевская».

Обследовав очередное место расположения валунов Александр Дмитриев, уроженец Новоржевского района, выдвинул предположение, что огромные камни не принесены к нам во время ледникового периода, а расположены процивилизациями намеренно. Это своеобразные карты-схемы прошлого.

Так, у деревни Рубачево Новоржевской волости специалист по древностям сразу нащупал на камнях рисунки, предположительно относящиеся к древним рунам или буквам. А само расположение камней, по мнению специалиста, это своеобразная карта Псковской и Новгородской земель из далекого прошлого.

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