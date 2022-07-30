Масштабные гуляния проходят в Псковском районе

19:00, 30 июля 2022, ПАИ

На горе Соколиха отмечается 95-летие Псковского района, делится корреспондент Псковского агентства информации.

Праздничные гуляния «Процветай и здравствуй, Псковская земля!» посвящены 78-ой годовщине освобождения Псковского района и 95-летия создания муниципального образования. В программе предусмотрены концерты артистов Псковского районного центра культуры, а также проходила презентация сельских поселений Псковского района и ярмарка мастеров народных промыслов.

«Мы с семьей тут с самого начала, сами приехали из города посмотреть. Ярмарку прошли, сейчас от концерта в восторге, все танцы, сами танцоры молодцы», – рассказала корреспонденту Псковского агентства информации гостья празднества Карина.