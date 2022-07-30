Определились победители конкурса традиционной кухни «Складчина»
Представители судейской коллегии конкурса традиционной кухни «Складчина», прошедшего в деревне Церковище Усвятского района в рамках фестиваля «Знак Русского» подвели итоги. Об этом нам сообщает член жюри Ольга Тимофеева, Председатель Комитета по культуре Псковской области, в своем Telegram-канале.
Несмотря на то, что, по словам Ольги Тимофеевой, выбор был трудным, места победителей распределились следующим образом: первое место в конкурсе заняли участники из Куньи и Пскова, на втором месте оказались представители Спицино и Опочки, а почётное третье место забрали умельцы из Печор и Пыталово.
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