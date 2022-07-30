В Усвятах прошел районный турнир по волейболу
Турнир, посвященный празднованию Дня поселка, завершился в Усвятах, передает Псковскому агентству информации редакция газеты «Новая жизнь».
Турнир собрал четыре команды по волейболу. Игры проходили по круговой системе. По итогам соревнований первое место заняла команда «Школа», второе место у команды «Ветераны», а третье место заняла команда «Вишенки».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
30 июля 2022
Глава Пыталовского района оценила работу подрядчика по реализации инициативного проекта
30 июля 2022
Своеобразная карта Псковской и Новгородской областей обнаружена научным сотрудником в Новоржеве