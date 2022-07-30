Глава Пыталовского района оценила работу подрядчика по реализации инициативного проекта

20:25, 30 июля 2022, ПАИ

Вера Кондратьева совместно с главой сельского поселения «Утроинская волость» Сергеем Улановым побывали на месте работ подрядчика в поселке Белорусский, сообщает Псковскому агентству информации telegram-канал главы района. Глава уточнила, что работы идут по графику: уложен бортовой камень, сделана площадка и уже установлен остановочный павильон. Впереди асфальтирование территории площади. Сроки окончания работ – 30 октября 2022 года.

«Думаю, что подрядчик успеет выполнить работы раньше», – поделилась в своем telegram-канале Вера Кондратьева.

Сельское поселение «Утроинская волость» в конкурсе инициативных проектов участвовала в первые, и опыт оказался удачным. Было привлечено 3,44 млн рублей из разных бюджетов для реализации данного проекта.



