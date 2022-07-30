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Евгения Смольянинова: Усвяты – заповедный край

Евгения Смольянинова озвучивает мультфильм. Фото: ПАИ.

Хранительница песен Ольги Сергеевой Евгения Смольянинова рассказала корреспонденту Псковского агентства информации о своих ощущениях во время празднования 1001-летия Усвят.  

По мнению заслуженной артистки России, память артиста существует тогда, когда его имя говорят вслух. «Я очень рада, что такая память существует и в Усвятах», – делится с корреспондентом Псковского агентства информации Евгения Смольянинова.
В зрителях Усвят певица увидела искренность и интерес к жизни. «Важно в людях то, что называется самобытность и неповторимость каждого человека», –отмечает Евгения Смольянинова. Сами Усвяты вызывают яркие эмоции: «Усвяты – заповедный край. Начиная с въезда и заканчивая утопающими в зелени домами».
Возможность озвучить мультик о встрече Ольги Сергеевой и Андрея Тарковского артистка воспринимает как приятное и удивительное явление, которое таким и должно быть.

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