Евгения Смольянинова: Усвяты – заповедный край

20:43, 30 июля 2022, ПАИ

Хранительница песен Ольги Сергеевой Евгения Смольянинова рассказала корреспонденту Псковского агентства информации о своих ощущениях во время празднования 1001-летия Усвят.



По мнению заслуженной артистки России, память артиста существует тогда, когда его имя говорят вслух. «Я очень рада, что такая память существует и в Усвятах», – делится с корреспондентом Псковского агентства информации Евгения Смольянинова.

В зрителях Усвят певица увидела искренность и интерес к жизни. «Важно в людях то, что называется самобытность и неповторимость каждого человека», –отмечает Евгения Смольянинова. Сами Усвяты вызывают яркие эмоции: «Усвяты – заповедный край. Начиная с въезда и заканчивая утопающими в зелени домами».

Возможность озвучить мультик о встрече Ольги Сергеевой и Андрея Тарковского артистка воспринимает как приятное и удивительное явление, которое таким и должно быть.