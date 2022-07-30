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Общество

Наталья Федорова: Мы хотели, чтобы в этот день с нами было как можно больше жителей

Наталья Федорова поделилась эмоциями о праздновании 95-летия Псковского района.

Глава Псковского района Наталья Федорова оценила масштаб празднования юбилея района и отметила, что численность Псковского района сейчас достигает порядка 45 тысяч жителей. Об этом нам сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Анатольевна акцентировала внимание на профессионализме работников культуры, которые смогли подготовить масштабное мероприятие празднования 95-летия района.

Высокий профессиональный уровень артистов на концертах является показателем того,  насколько развивается жизнь в районе, насколько создаются условия для развития абсолютно каждого человека.

С места проведения мероприятия – горы Соколихи – расстилается вид на Псковский район. «Вокруг Псковский район, он застраивается, развивается инфраструктура, ремонтируются дороги. Мы благоустраиваем новые общественные территории», – прокомментировала глава Псковского района.

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