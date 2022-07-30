В Гдовском районе производится ремонт ветхих крыш двух домов
Ветхие кровли двух домов в Гдове поменяют на новые, об этом Псковскому агентству информации сообщает редакция газеты «Гдовская заря».
В результате проведённой региональным оператором работы с должниками в Гдовском районе увеличилась собираемость взносов на капитальный ремонт. С января по декабрь 2021 года собираемость взносов в муниципалитете составила 61,33 %.
Замену крыш многоквартирных домов № 21 и 71 по центральной улице Карла Маркса выполняет псковская организация ООО «Капитал-Строй». Эта работа была запланирована областным Фондом капитального ремонта. На данный момент строительные работы на доме №71 завершены, а на втором объекте меняют стропила, обрешётку, планируется монтаж нового кровельного покрытия.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Глава Псковского района Наталья Федорова поблагодарила аграриев района во время праздника