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Общество

Михаил Ведерников пояснил, в чем сложность снять наличные в Плюссе

Магазин "Продукты" в Плюссе, по адресу Пионерская, 2 - не работает.

Михаил Ведерников на свой личной странице Вконтакте уточнил, что адрес магазина «Продукты» Пионерская, 2 , где можно снять наличные средства  - неверный.

«Магазин переехал на Ленина, 6.  Ошибка вызвана тем, что собственник не уведомил Банк о смене адреса. Кассовое оборудование на Ленина, 6 технически позволяет снимать средства. Но в настоящее время магазин не работает – нет продавца. Когда собственник решит этот вопрос – пока сказать сложно», - пишет губернатор.

Установка банкомата будет произведена на заправке «Сургутнефтегаз» в конце августа.

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