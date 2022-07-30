Михаил Ведерников пояснил, в чем сложность снять наличные в Плюссе

22:00, 30 июля 2022, ПАИ

Михаил Ведерников на свой личной странице Вконтакте уточнил, что адрес магазина «Продукты» Пионерская, 2 , где можно снять наличные средства - неверный.

«Магазин переехал на Ленина, 6. Ошибка вызвана тем, что собственник не уведомил Банк о смене адреса. Кассовое оборудование на Ленина, 6 технически позволяет снимать средства. Но в настоящее время магазин не работает – нет продавца. Когда собственник решит этот вопрос – пока сказать сложно», - пишет губернатор.

Установка банкомата будет произведена на заправке «Сургутнефтегаз» в конце августа.