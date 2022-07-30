Щука весом 8,5 килограмм попалась рыбаку в Пушкиногорском районе
В Пушкиногорском районе из реки Великой рыбаку Денису Иванову удалось вытащить щуку весом 8,5 килограммов. Об этом мужчина сообщил в группе по интересам «Псковский Рыболовный Форум» социальной сети Вконтакте.
В комментариях записи у рыбака спрашивают, на что выловил такой трофей. Денис отвечает, что ловил на блесну вращающуюся яркого цвета.
Также рыбак отметил, что щука сломала ему спиннинг, и боролся он с ней около 10-15 минут.
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