Мороженое весом 100 килограммов представили сегодня на ВДНХ в Москве

23:41, 30 июля 2022, ПАИ

В Москве на фестивале «Лето. Мороженое. ВДНХ» был установлен мировой рекорд «Самый большой десерт из мороженого», сообщается на официальном сайте ВДНХ. Его вес составил 100 килограммов. Сообщается, что в основу десерта лег воссозданный благодаря сохранившимся архивам исторический вкус мороженого, продававшегося на ВДНХ в советское время: ванильный пломбир с прослойкой сливового варенья и орехами фундука.

После регистрации рекорда десерт могли попробовать все желающие.

Видео с этим гигантским лакомством есть и в Telegram-канале советника губернатора Антона Сергеева. Однако он не уточняет, удалось ли ему его отведать.