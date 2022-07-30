Мороженое весом 100 килограммов представили сегодня на ВДНХ в Москве
В Москве на фестивале «Лето. Мороженое. ВДНХ» был установлен мировой рекорд «Самый большой десерт из мороженого», сообщается на официальном сайте ВДНХ. Его вес составил 100 килограммов. Сообщается, что в основу десерта лег воссозданный благодаря сохранившимся архивам исторический вкус мороженого, продававшегося на ВДНХ в советское время: ванильный пломбир с прослойкой сливового варенья и орехами фундука.
После регистрации рекорда десерт могли попробовать все желающие.
Видео с этим гигантским лакомством есть и в Telegram-канале советника губернатора Антона Сергеева. Однако он не уточняет, удалось ли ему его отведать.
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