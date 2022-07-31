Александр Котов: Псковичи достойно продолжают традиции великих земляков-флотоводцев

12:15, 31 июля 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от себя лично и от имени депутатов поздравил офицеров, матросов и ветеранов морской службы с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на сайте Псковского областного Собрания депутатов.

«Российский флот имеет богатую историю, в этот день мы, псковичи, с особой гордостью говорим о заслугах наших земляков, вписавших в неё свои легендарные страницы, о военных моряках, достойно продолжающих традиции великих предшественников и флотского братства. Мы чествуем ветеранов и тех, кто сегодня надёжно обеспечивает боеготовность флота» - сообщил депутат.

Он отметил, что военные моряки обладают особой выправкой, дисциплиной, боевой выучкой, преданностью своему делу и Отчизне, являют собой образец мужества и отваги и подчеркнул, что эти качества позволяют с честью выполнять сложные задачи, поставленные руководством страны.

«От всей души желаю всем, кто посвятил свою жизнь морской службе, кто служил во флоте и бережно хранит традиции моряков, успехов и благополучия! С праздником! С Днём ВМФ России!» - написал депутат.