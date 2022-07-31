МЧС призывает псковичей соблюдать правила безопасности при отдыхе на воде

16:38, 31 июля 2022, ПАИ

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При отдыхе на воде, как на маломерном судне, так и при купании, следует строго соблюдать меры безопасности, напоминают псковичам в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Любой владелец лодки или катера, отправляясь на рыбалку, должен сообщить близким о том, куда он направляется и когда планирует вернуться. С собой необходимо взять заряженный мобильный телефон с положительным балансом. Также рекомендуется взять с собой необходимые лекарства.

«Самое главное правило: на вас при любых обстоятельствах, даже если вы уверены в своих способностях по плаванию и в надежности своего плавсредства, обязательно должен быть спасательный жилет!» - подчеркивают сотрудники ведомства.

Водителям гидроциклов напоминают, что в соответствии с постановлением регионального правительства от 26.11.2007 года № 425, запрещается плавание на водных мотоциклах (гидроциклах) на реках от их истоков до устьев включительно, на акваториях водных объектов, объявленных памятниками природы, в пределах границ населенных пунктов, зон, используемых для рекреационных целей, мест массового отдыха граждан на воде, традиционных мест любительского лова рыбы.

«Водный мотоцикл является источником повышенной опасности и при управлении им необходимо соблюдать особые меры предосторожности», — сообщают сотрудники МЧС,

В Главном управлении МЧС России по Псковской области в круглосуточном режиме функционирует «телефон доверия»: 8 (8112) 79-99-99. Если Вы стали свидетелем какого-либо происшествия на воде, обращайтесь по телефонам: 01, 101 или 112.