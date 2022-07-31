В Приморье более 40 детей отравились в лагере

11:00, 31 июля 2022, ПАИ

Массовое отравление произошло в детском лагере в городе Артем, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

31 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации 43 несовершеннолетних детей с признаками отравления. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев и пострадавших.

Предварительно, у детей острый гастроэнтерит, уточнили в «Комсомольской правде». Также в издании уточнили, что среди пострадавших есть один взрослый, которого доставили в инфекционную больницу в дальневосточной столице. Детей доставили в больницы Артема и Владивостока.