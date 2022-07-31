Еще один человек в Псковской области умер от коронавируса
Еще один человек скончался от коронавируса в Псковской области, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии, от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, в Псковской области скончались 1 882 человека.
В Псковской области за неделю на треть увеличился уровень заболеваемости COVID-19. При этом коллективный иммунитет составляет 10%.
В России за сутки от коронавируса выздоровели 6 056 человек. Выявлено 12 498 новых случаев заражения. Госпитализировано 982 человека, зафиксировано 38 летальных исходов.
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