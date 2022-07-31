Сильные дожди ожидаются в Псковской области 1 августа

13:30, 31 июля 2022, ПАИ

1 августа на территории Псковской области ожидается облачная погода, воздух может прогреться до +25 градусов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Ночью местами прогнозируется небольшой дождь, температура от +8 до +13 градусов.

Днём также ожидаются дожди, местами сильные. В восточной части региона осадки будут небольшими. Температура днем +20…+25 градусов.

Будут дуть восточный и юго-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.