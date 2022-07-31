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Происшествия

Сенатор Ковитиди назвала атаку на штаб Черноморского флота терактом

Атака на штаб Черноморского флота в Севастополе, совершенная в День ВМФ, является терактом, при этом пока нельзя однозначно утверждать, откуда именно была совершена атака, сообщила ТАСС сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

По ее словам, всем пострадавшим при взрыве оказана необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

«Инцидент, который произошел в Севастополе, является террористическим актом. На месте работают сотрудники ФСБ, до заключения правоохранительных органов ни один здравомыслящий человек не может сказать, откуда и как произведен этот удар. Атаке беспилотника будет дана соответствующая оценка с определенными выводами», – сказала Ковитиди.

Утром 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный беспилотник, сработало на территории штаба Черноморского флота в Севастополе. Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в результате пострадали шесть человек, двое из них находятся в состоянии средней тяжести. Праздничные мероприятия, запланированные в городе ко Дню МВФ, отменены из соображений безопасности.

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